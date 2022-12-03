Batman’da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Batman’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Sason karayolu üzerinde Mozgalane kavşağında 76 AAG 823 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada isimleri belirlenemeyen aynı aileden oluğu belirtilen otomobil sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.