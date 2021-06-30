Batman’da lavanta hasadı yapıldı

Batman’da 2 yıl önce deneme amaçlı 60 dekarlık 18 noktada ekimi yapılan lavanta hasadı başladı.

Batman’ın Kozluk ilçesinin Ünsaldı köyünde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Hulusi Şahin, 2018’de tayin olduğu kentte tarımla ilgili yapılabilecekler konusunda arayışa girdiklerini söyledi. 18 ayrı noktadan oluşan toplam 60 dekarlık bir alanda deneme üretimi yapılan lavantanın, Batman’ın topraklarına çok yakıştığını belirten Vali Şahin; "2018 yılının sonbaharında Batman’a tayin olduğum günden itibaren tarımla ilgili neler yapabiliriz in arayışı içerisine girdik. Tarım şehri olan Batman’ın verimli ve sulak topraklarının yanı sıra sulanmayan toprakları da var ve bu kuru arazilerde de geleneksel hububat tarımı yapılıyor. Bu toprakların, güneşiyle ve rüzgarıyla çok farklı bir aroması olduğunun her zaman farkındaydık biz. Sason ilçemizde daha önce çilek üretimi denenmiş ve gerçekten Sason çileğinin kokusu ve aroması ile bir başka olduğunu gördük. Sason çileği, bu kadar güzel koku ve aroma veriyorsa, bu rüzgar ve bu toprakların başka ürünlerde de aynı verimi verebileceğini düşündük ve sonunda lavantaya ulaştık. Çalı bitkisi olan lavantanın normalde 4 yıldan sonra hasadı yapılabiliyorken, ilimizin bereketli toprakları sayesinde ilk yıl hasadını yaptık. Bu bitkiden 20-25 yıla kadar verim elde edebiliyoruz. Hedefimiz çiftçimize daha büyük getirisi olan ürünleri tanıtmak ve onların gelirini artırmaktır. Lavanta, sadece kozmetik alanında değil tıbbi alan dahil daha birçok alanda rahatlıkla değerlendirilebilecek ve hatta sanayisi oluşturulabilecek bir bitki. Batman’a da çok yakıştı. Batman’ın toprağıyla, coğrafyasıyla, suyuyla da buluşarak Batman’ın yeni bir değerli ürünü haline geldi. Şu anda 60 dekarlık alanda başlanılan lavanta üretimini, kısa süre içerisinde 1000 dekarlık alanın üzerine çıkarma planlarımız var ve bu konuda çiftçimiz hazır ve istekli. Bu yeni ürünü üretmek için hazır olan çiftçilerimiz bizlerin en büyük kıymetlisidir" dedi.