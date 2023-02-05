Batman’da köy yoluna düşen dev kaya kaldırıldı

Batman’ın Sason ilçesi Koçkay köyü Uluağaç mezrası yoluna düşen tonlarca ağırlıktaki kaya, şantiye ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı.

Batman’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının yoğun yaşandığı Sason ilçesine bağlı Koçkay köyü Uluğaç mezra yoluna dev kaya düştü. Yağışlardan dolayı dağ yamacından koparak yola düşen dev kaya parçası, İl Özel İdaresi ilçe şantiye şefliğine bağlı personelleri tarafından kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. Kaya düştüğü anda yolda araç olmaması büyük bir faciayı önledi. Kar yağışı nedeniyle kapalı köy yollarında hummalı açma çalışmaları devam ediyor.