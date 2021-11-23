Batman’da ilkokul öğrencileri adına 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Batman Gültepe İlkokulunda resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sergi açılışında konuşan okul müdürü Şehmus Eren, “Sergiyi gezen öğrencilerimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında farkındalık yaşadılar. Bu tür etkinlikler öğrencilerimize farklı bir heyecan ve mutluluk yaşatıyor. Okul olarak sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve bir çok alanda etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.