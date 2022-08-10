Batman’da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı

Batman merkez ve tüm ilçelerinde 19 Ağustos’a kadar düzenlenecek bütün etkinliklerin idari izne bağlandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla ’Batman il merkezinde ve tüm ilçelerinde her türlü eylem ve etkinliklerin 19 Ağustos’a kadar izne bağlandığı’ belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğunun bildirildiği açıklamada, "İlimiz merkezi ve ilçelerimizde bu konu dahilinde ve çeşitli isimler altında açık ve kapalı alanlarda yapılması muhtemel tüm eylem ve etkinliklerin, her türlü açık hava toplantısı, basın açıklaması, protesto gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, insan zincir, çelenk sunma, bildiri broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma ile bunun gibi tüm eylem ve etkinlikler 10 Ağustos saat 00.01’den 19 Ağustos günü saat 24.00’e kadar 10 (on) gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 22. Maddesi’ne istinaden mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir” denildi.