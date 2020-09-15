Batman’da bir kadının cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı
BATMAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİNDE BİR KADININ CEP TELEFONUNU GASP EDEN ŞAHIS YAKALANDI.
Batman Bahçelievler Mahallesinde bir kadının cep telefonunu gasp eden şahıs yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olay yeri ve çevresinde yapılan titiz ve çok yönlü çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın A.Y. (19) olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın daha önceden 17 ayrı hırsızlık suçundan işlem gördüğü ve terör örgütüne üye olmak suçundan 11 yıl hapis cezasının bulunduğu kayıtlardan anlaşılmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş olup, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi.
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