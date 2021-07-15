Batman’da bayram alışverişi yoğunluğu başlarken, esnaf da bayram hazırlıklarını tamamladı. Gizvan kuruyemiş, şekerleme ve şarküteri İşletme Sahibi Feyzullah Ekmen Batman’a kazandırdığı milyonluk yatırım ile bu bayram bütün hemşehrilerini mağazalarına davet ettiğini belirtti. İş insanı Feyzullah Ekmen büyük bir coşku ile bu bayramı kutlayacaklarını belirterek, kaliteli ve organik bir çok ürünün bulunduğu iş yerlerinde pandemi kurallarına uyan personelleri ile vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde alışverişlerini yapabileceklerini söyledi.

Batman’ın hızla yükselen markası Gizvan adından söz ettirmeye devam ediyor. Gizvan İşletme Müdürü Samir Aydın, bütün bayram hazırlıklarını tamamladıklarını ve müşterilerini beklediklerini söyledi. ‘Doğanın içinden’ sloganı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını belirten İşletme Müdürü Samir Aydın, “Biliyorsunuz, epey uzun bir süredir pandemiden kaynaklı rahat bir bayram yaşayamadık. Son 3 bayramdır maalesef kısıtlamalardan ve yasaklardan kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşandı. Çok şükür yasaklar kalktı. Bu bayramı 2 bayram olarak yaşayacağız nasip olursa. Bu vesileyle biz Gizvan olarak bütün bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Değerli müşterilerimiz için halihazırda lokum, draje, çikolata, şekerleme reyonlarımızdaki bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Siz değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimiz için stantlarımızı, raflarımızı devamlı taze ürünlerle hazır tutuyoruz. Lokum, draje, çikolata, şekerleme bütün ürünlerimiz şu anda raflarda, reyonlarda ve stantlarda. Bayram hazırlığı yapmak isteyen müşterilerimiz için hazırda bekliyor. Bütün müşterilerimizi uygun fiyat ve kaliteli ürünleri bulabilecekleri Gizvan’a bekliyoruz, herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.