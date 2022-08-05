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Batman’da 16 iş yerine cezai işlem uyulandı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde fırın denetimi gerçekleştirdi.

BATMAN 05.08.2022, 12:53
Batman’da 16 iş yerine cezai işlem uyulandı

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde fırın denetimi gerçekleştirdi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğüne bağlı 9 ekiple yapılan denetimlerde Batman’daki fırınların hamur teknesinden vatandaşa sunumu yapılan tezgaha kadar her yer didik didik incelendi.

Özellikle havaların sıcak olduğu bu günlerde insanların unlu mamul ürünlerine elleriyle dokunmaması gerektiğini hatırlatan belediye ekipleri maşa veya tek kullanımlık eldivenlerin daha sağlıklı olduğunu hatırlattı.

Unlu mamul üretilen yerlerin çalışma koşullarını denetleyen ekipler, mutfak kısmında çalışan personelin maske, eldiven, galoş takıp diğer hijyen kurallarına uymaları gerektiğini, satış yapılan yerlerde ise ekmek gramajı ve satış fiyatının gözle görülür yerlere asılması gerektiğini söyledi.

Yapılan detaylı denetimler sonucunda denetlenen 83 iş yerinden 16’sına cezai işlem uygulandı.

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