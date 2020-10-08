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Batman Valisi Şahin külliyede incelemede bulundu
BATMAN VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HULUSİ ŞAHİN, NECAT NASIROĞLU VAKFI TARAFINDAN YAPTIRILAN ESENTEPE’DEKİ KÜLLİYE İNŞAATI VE SEYİR TERASI ALANINI YERİNDE İNCELEYEREK, ÇALIŞMALAR HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.
BATMAN 08.10.2020, 14:00
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Necat Nasıroğlu Vakfı tarafından yaptırılan Esentepe’deki külliye inşaatı ve seyir terası alanını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretleri esnasında Vali Şahin’e, Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, İl Müftüsü Turgut Erhan ve Necat Nasıroğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıroğlu eşlik ederek, inşaat projesi ile bağlantı yolları hakkında yetkililer tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
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