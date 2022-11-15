Batman Üniversitesinde kalite çalışmaları devam ediyor

Batman Üniversitesinde TSE tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon ve TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimleri verildi.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen eğitimlere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, üniversitenin kalite sürecinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri anlatarak Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili yapılan eğitimlerin kaliteyi tabana yayma konusunda büyük önem arz ettiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından TSE Eğitim Daire Başkanlığında görevli Baş Araştırmacı Yılmaz Öztürk tarafından Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu içinde yer alan kuruluş içeriği, politika, hedefler ve proseslerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan dokümanların hazırlanması konularında katılımcılara yol gösterici bilgiler aktarıldı.

Yapılan eğitim hakkında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinde kalite çalışmaları konusunda ciddi bir emek sarf edildiğini, yeni YÖK anlayışıyla birlikte yükseköğretim kurumlarındaki kalite yolcuğunun da hızlandığını belirtti. Üniversitenin kalite hedeflerine adım adım yaklaştığını dile getiren Rektör Demir, "Batman Üniversitesi olarak 2018-2022 stratejik planımıza yönelik önemli hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoru" dedi.

Kalite süreçlerine etkin bir şekilde katılan ve tüm çalışmalarda özveri ile hareket eden tüm personele teşekkür eden Demir, el birliği ile Batman Üniversitesini hak ettiği yere taşıyacaklarını sözlerine ekledi.