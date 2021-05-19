Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü “9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan 2020 yılı istatistiklerle gençlik haber bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Türkiye nüfusunun yüzde 15,4’ünü genç nüfus oluştururken Batman genç nüfus oranını en yüksek 7. il oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

ADNKS sonuçlarına göre 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Yüzde 20,3 ile Batman genç nüfus oranının en yüksek olduğu 7. il oldu. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

2020 yılı sonu itibarıyla Batman’ın toplam nüfusu 620 bin 278 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 126 bin 099 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 20,3’ünü oluşturdu. Batman bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 7. sırada yer aldı. Genç nüfusun yüzde 50,5’ini erkek nüfus, yüzde 49,5’ini ise kadın nüfus oluşturdu.