İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Batman’daki yerel ve ulusal basın mensuplarına afet eğitimi verildi.

Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı Afet Eğitim yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte 81 ilde afet eğitim seferberliği başlatıldığını söyledi. Bakır, "Bu çerçevede kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversite, STK’lar, özel sektör ve çok değerli basın camiasıyla işbirliği içerisinde mahalli imkanlar da dikkate alınarak covid-19 süreci de dikkate alınarak ilimizde valimizin, ilçelerimizde de kaymakamlarımızın koordinesinde devam edecektir. Öncelikle 5 ilçemizde afet farkındalık eğitimleriyle ilgili, kaymakamlık birim müdürleri personellerine, muhtarlara ve diğer azalara eğitimleri verdik. Bu 5 ilçede çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarımız da yıl sonuna kadar da devam edecek. İlimizde de valilik birim müdürleri personellerine yönelik eğitim çalışmaları tamamlandı. Bizim için önemli olan organize sanayi bölgesindeki faaliyet gören işletmelere yönelik eğitim çalışmaları da bütünüyle tamamlandı. Tabii biz bu OSB’de faaliyet gösteren işletmelere yönelik farkındalık eğitimlerini vermemiz bizim için önemli. Çünkü OSB’de birçok alanda faaliyet gösteren firmalarımız söz konusudur. Bu açıdan hem afet farkındalık eğitimi, bununla beraber yangın eğitimi, hafif arama kurtarma eğitimi gibi eğitimleri hem yöneticilerimize hem orada çalışan personellerine eğitimlerimizi tamamlamış olduk. Biz bu eğitimlerde yüz yüze ve saha eğitimleriyle birlikte çevrimiçi eğitimlerimize de devam ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan yaklaşık 5 bin 400 öğretmenimize çevrimiçi eğitimle farkındalık eğitimlerimizi tamamladık. İl müftülüğümüzle eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde üniversiteyle de bu eğitim çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle basın mensuplarımızın bu afet farkındalık eğitimini alması bizler için çok çok önemli. Çünkü bu konuda en büyük destekçimiz basın mensuplarımızdır. Özellikle biz müdürlük olarak sizlerden gerçekten geri dönüş bekliyoruz” dedi.