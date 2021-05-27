AK Parti Batman il teşkilatı Menderes’i andı

AK Parti Batman il teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin unutulmaması amacıyla bir basın açıklaması yaparak darbeyi kınadı.

AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Hüseyin Altun, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. Altun, milletin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını söyledi. Altun, "Bu uğurda çok sayıda bedel ödemiştir. Her bir vatandaşımızın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir. Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devletine hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. 1950 yılında milli iradenin yüksek teveccühü ile dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları projeler ile Türkiye’ye çağ atlattılar. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, bilhassa din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu’nun Ezan-ı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ancak vatanın yararına olan bu gidişatın önünü tıkamak isteyenler türlü yalan ve iftiralarla algı oluşturarak 1960 yılında, askerin namlusunu Çankaya Köşküne çevirmişlerdir" dedi.