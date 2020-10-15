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AK Parti Batman İl Başkanı Gür esnafla bir araya geldi
AK PARTİ BATMAN İL BAŞKANI A. AKİF GÜR, YENİ SANAYİ SİTESİ ESNAFI İLE BİR ARAYA GELİP TALEP VE SORUNLARINI DİNLEDİ.
BATMAN 15.10.2020, 12:10
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AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, yeni sanayi sitesi esnafı ile bir araya gelip talep ve sorunlarını dinledi.
AK Parti Batman İl Başkanı Gür, sanayi sitesi esnafı ile bir araya geldi. Batman Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Yaşar’ı da ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyen Gür, daha sonra yapımına başlanan ek sanayi sitesinin inşaat alanını inceledi. Burada konuşan Başkan Gür, "Bugün esnafımızla bir araya geldik. Çok sıcak bir ilgiyle karşılaştık. Esnafımıza kucaklaşıyoruz, hal hatır soruyoruz, sohbet ediyoruz, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Esnafımızın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Esnaf da Başkan Gür ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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