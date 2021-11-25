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Rektör Uzun, ANKOSLink-2021’de bilgi toplumu ve üniversitelerden bahsetti

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından düzenlenen uluslararası konferansın davetli konuşmacısı olan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bilgi toplumuna geçiş sürecinde üniversitelerden bahsetti.

BARTIN 25.11.2021, 17:28
Rektör Uzun, ANKOSLink-2021’de bilgi toplumu ve üniversitelerden bahsetti

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından düzenlenen uluslararası konferansın davetli konuşmacısı olan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bilgi toplumuna geçiş sürecinde üniversitelerden bahsetti.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı uluslararası konferans yoğun bir katılımla başladı. Firmaların kendilerini ve ürünlerini tanıttığı zengin sergi imkânlarının sunulduğu etkinlikte sektörün geleceğini şekillendirecek konular ele alınıyor. “Dijital Bilgi Yapılarında Yeni Nesil Çözümler” ana teması ile gerçekleştirilen konferansta ulusal ve uluslararası oturumlarla birlikte sektöre ait en yeni gelişmeler tartışılıyor.

Rektör Uzun, konferansın açılışında konuştu

Konferansın açılışında davetli konuşmacı olarak sunum yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ANKOS ile oluşturulan birlikteliğin önemine dikkat çekerek, “Bilgi hizmetleri noktasında her geçen gün büyüyen ve gelişen şartları iş birliği içerisinde çözmek oldukça önemli. Bu doğrultuda ANKOS önemli bir görevi yerine getiriyor ve bilgi dünyasının değişiminde birçok aktörü bir araya getirerek tüm süreçlere yön verecek çalışmaları hayata geçiriyor. ANKOS Başkanı Doç. Dr. Güssün Güneş başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilgi Toplumu ve üniversiteler…

“Bilgi Toplumu’na Geçiş Sürecinde Üniversiteleri Yeniden Düşünmek ve Tasarlamak” başlıklı sunumunu yapan Rektör Uzun, “Bilgi Toplumu”, “Bilgi Toplumunun Özellikleri”, “Bilgi Toplumu ve Üniversiteler”, “Bilgi Toplumu Üniversitelerde Neleri Değiştirdi?”, “Üniversiteler Bilgi Toplumu’nda Neleri Değiştirebilir?” ve “Türkiye’de Durum ve Bartın Üniversitesi” konularında bilgiler verdi.

Rektör Uzun, bu konuda yükseköğretim kurumlarının rolüne değinerek “Üniversiteler Bilgi Toplumu’nun insan modeli olan: Bilgi okuryazarı, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, araştırıcı, girişimci, problem çözen, etkili iletişim kurabilen, katılımcı bireyleri yetiştirecek olan kurumlardır” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesinin Bilgi Toplumu Vizyonu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgi Toplumu Vizyonunu aktaran Rektör Uzun, bunun uluslararasılaşma (öğrenci, akademisyen ve öğretim), misyon farklılaşması ve uzmanlaşma, açık bilim, açık erişim ve dijital dönüşüm gibi konulardan oluştuğunu kaydetti.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin bu doğrultudaki çalışmalarının kalite ve sürdürülebilirlik çerçevesinde ilerlediğini de belirterek, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“5 farklı kıtadan, 69 ülkeden ve ülkemizin 81 ilinden öğrencileri bulunan Bartın Üniversitesinde, öğrenci, akademisyen ve öğretim konularında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Her geçen gün uluslararası öğrenci sayımızı artırırken, bilimsel çalışmalarımızla da dünyada isminden daha fazla bahsettiren bir kurum olma yolunda ilerliyoruz. 60’ı aşkın üniversite ile yapılan 195 Erasmus ve Mevlana Değişim Programı anlaşması ile eğitim-öğretim noktasında öğrencilerimize yeni fırsatlar sunuyoruz. Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları odak alanı ile YÖK tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversite” olmaya hak kazandık ve çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Açık erişim ve açık kaynak, ölçülebilir kriterler ve daha birçok konuda da kendimizi geliştiriyor, geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz.”

Bölgenin en büyük kütüphanesi öğrenci ve araştırmacıların hizmetinde

Bartın Üniversitesinin 7/24 açık kütüphaneleriyle öğrenci ve araştırmacılara önemli fırsatlar sunduklarının altını çizen Rektör Uzun, “Öğrenci dostu bir üniversite olarak, tüm çalışmalarımızda öğrencilerimizin gelişimini önceliyoruz. Onların nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için tüm akademik ve idari insan kaynağımızla durmadan çalışıyoruz. Kütüphanelerimizde, 90 bine yakın basılı kitap, 8 milyonun üzerinde elektronik kaynak, rahat ve nitelikli ortamları tüm kullanıcılarımıza sunuyoruz” diye konuştu.

4 gün sürecek ANKOSLink-2021 uluslararası konferansına Rektör Uzun ile birlikte Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Altay, Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hüseyin Göl, Öğr. Gör. Burak Beygirci, Kütüphaneci Ülkü Özgüven ile Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinden Sedef Üstünkul katıldı.

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