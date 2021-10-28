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Orman Genel Müdürü Karacabey, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

BARTIN 28.10.2021, 17:28
Orman Genel Müdürü Karacabey, Rektör Uzun’u ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, OGM İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı Ahmet Aydın, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya ile Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya da yer aldı.

Bartın Üniversitesinde bölgesel kalkınma odağında ülkemizin gelişimine yönelik sürdürülen çalışmalardan bahseden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak tüm bileşenlerimizle birlikte ülkemizin kalkınmasına destek oluyor, yetiştirdiğimiz nitelikli bireylerle geleceğimize değer katıyoruz. Bölgesel odaklı bir anlayışla ülkemizin sürdürülebilir büyümesini ve kalkınmasını destekleyen bir çerçevede süren çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Orman Fakültesinin bilimsel çalışmalarıyla ormancılık alanında etkin ve kararlı politikalar üretilmesine destek olduğunun altını çizerek “Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerinden biri de ormancılık olmuştur. Ekonomimize önemli katkılar sağlayan bu sektör stratejik öneme de sahiptir. Bu doğrultuda Bartın Orman Fakültemiz iç ve dış paydaşlarının da desteğiyle önemli bilimsel çalışmalar yapmakta ve ‘Üreten Üniversite’ misyonumuza yakaladığı ivme ile katkılar sunmaktadır” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki “altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri” gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir protokolün imzalandığını da aktaran Rektör Uzun, bu iş ve güç birliğiyle ilgili yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e ziyaretleri için teşekkür eden Rektör Uzun, OGM ile üniversite arasında yapılabilecek yeni iş birliği çalışmalarının önemine de vurgu yaptı.

Orman Genel Müdürü Karacabey ise yakın ilgilerinden dolayı Rektör Uzun’a teşekkür ederek “Bartın Üniversitesinin çalışmalarını yakından takip ediyor ve alanımıza sundukları katkılardan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda alanımızla ilgili üretilecek projelerde her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürü Karacabey, Rektör Uzun ve beraberindekiler daha sonra Bartın Orman Fakültesine geçerek dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Birsen Durkaya’ya hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

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