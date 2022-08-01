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Gökırmak’ta yüzlerce balık telef oldu

Bartın’ın Potbaşı mevkiinden geçen Gökırmak’ta yüzlerce balık kıyıya vurarak telef oldu.

BARTIN 01.08.2022, 23:08
Gökırmak’ta yüzlerce balık telef oldu

Bartın’ın Potbaşı mevkiinden geçen Gökırmak’ta yüzlerce balık kıyıya vurarak telef oldu.

Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinden geçerek Bartın Irmağı ile birleşen Gökırmak’ın bazı bölgelerinde balık ölümleri görüldü. Gökırmak’ın Potbaşı köprüsü mevkiinde yüzlerce balığın telef olarak kıyıya vurduğu, yüzlercesinin de su içinde hareketsiz kaldığı balık ölümleriyle ilgili ekipler harekete geçti.

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılırken Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ölü balıkların toplanmaması için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

(BB-BA-Y)

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