DATÜB’den TİKA’ya ziyaret

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilcilik Başkanı İsmail Ahmedov, TİKA Tiflis Koordinatörü Tuba Özütok’u ziyaret etti.

DATÜB Gürcistan Temsilcilik Başkanı ve DATÜB Genel Başkan Yardımcısı İsmail Ahmedov, yeni göreve başlayan TİKA Tiflis Koordinatörü Tuba Özütok’u ziyaret etti. Görevinin hayırlı olmasını dileyen Ahmedov, DATÜB Gürcistan Temsilciliği’nin yaptığı çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili kısaca bilgi verdi.

Ahmedov, bugüne kadar TİKA ile birlikte yürütülen projelerden de bahsetti.

TİKA Tiflis Koordinatörü Tuba Özütok ise bu projelerin çok önemli olduğunu ve DATÜB’ün çalışmalarını takip ettiğini, çok memnun kaldığını dile getirdi.

Ahmedov, misafirperverliklerinden dolayı Özütok’a teşekkür etti.