Çocuk Üniversitesi için imzalar atıldı

Bartın Üniversitesi ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Çocuk Üniversitesi” açılması yönünde protokol imzalandı.

Protokol, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar tarafından imzalandı. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek faaliyetlerle küçük yaşlardan itibaren bireylerin gelişimleri sağlanması hedefleniyor.

Hafta sonu, ara dönem, yarıyıl ya da yaz tatillerinde faaliyetlerde bulunacak Çocuk Üniversitesi ile çocuklar üniversitenin derslik, laboratuvar, atölye başta olmak üzere birçok olanağından yararlanabilecek. Bartın Üniversitesinin gönüllü öğretim elemanları tarafından verilecek eğitimlerde farklı alanlarda zenginleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ve hızlandırılmış programlar uygulanacak.

Üniversite olarak elde edilen kazanımları geleceğe taşımak hedefinde olduklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, imzalanan protokolün önemine değindi.

Rektör Uzun, “Bugünün çocukları, yarının gençleri ve geleceğimizin mimarları olacaktır. Bu doğrultuda bilim ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler ışığında akademi, sanat, spor, dil ve kültür alanlarında çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuk Üniversitesiyle birlikte ‘Eğlenerek Öğreniyoruz’ anlayışını temel alarak çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerini ve farkındalıklarının artmasını istiyoruz. Bu düşüncelerle katkıları için İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar’a ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.