Bayraktaroğlu, "Ormancılık bilgimiz alın terimizdir"

Bartın ve Ulus İşletme Müdürlüklerinde ağaçlandırma, silvikültür ve üretim faaliyetleri olmak üzere yapılan ormancılık faaliyetleri değerlendirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu yaptığı değerlendirmede 2022 yılının son çeyreğine girildiği mazeretsiz olarak ağaçlandırma, silvikültür ve endüstriyel üretim faaliyetlerimiz olmak üzere tüm ormancılık faaliyetlerinin programlar doğrultusunda gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Teknik personelin sahada ve işinin takipçisi olacağının altını çizdi. Bayraktaroğlu, "Bizler de gereken desteği sağlayacağiz. Yıllık iş programımızdan sapmaya neden olacak hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. Ormanlarımızı koruyacak, çoğaltacak ve ülkemizi birlikte yeşillendireceğiz. Olmazı olur yapacak olan ormancılık bilgimiz ve alın terimizdir. Ormancılık faaliyetlerimizi sosyal ormancılık anlayışı içerisinde orman halk ilişkisini gözeterek sürdürmek, çalışmalarımızın toplumumuzun çoğunluğu tarafından anlaşılmasını desteklenmesini ve korunmasını sağlayacaktır" dedi.

Faruk Bayraktaroğlu riyasetinde gerçekleşen değerlendirme toplantılarına Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Şube Müdürleri, Bartın ve Ulus İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve İşletme Şefleri katıldı.