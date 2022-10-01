BARÜ V. Ar-Ge Proje Pazarına TÜBİTAK’tan destek

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Türkiye’nin 81 ilinden bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen bölgenin uzun soluklu en önemli festivali Ar-Ge Proje Pazarı heyecanı yeniden başlıyor. 2017 yılından bu yana Türkiye’nin 81 ilinden ‘Benim de bir fikrim var’ diyenlerin bir araya geldiği organizasyonun bu yıl da TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görüldü. BARÜ’nün TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı (1503) çerçevesinde kabul edilen başvurusu ile katılımcıların yol ve konaklama masrafları belirli limitler dâhilinde karşılanacak.

Toplamda 40.000 TL’nin üzerinde ödül dağıtılacak

BARÜ’nün “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere odak alanlarda düzenlenen proje pazarında derece girenlere toplamda 40.000 TL’nin üzerinde ödüller verilecek. 14 ana tema ve toplamda 116 farklı kategoride proje fikirlerinin yer alacağı yarışmalar iki gün sürecek. Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güzel bir örneğinin sergilendiği organizasyon dahilinde başvurular 10 Ekim 2022 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Etkinlik ise 03-04 Kasım 2022 tarihlerinde BARÜ Kutlubey Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Fikirden ürüne giden süreçte iş birliği imkânları oluşturulacak

Önceki yıllarda büyük bir ilgi gören BARÜ Ar-Ge Proje Pazarı’na araştırmacılar, girişimciler, bilim insanları ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencileri de katılabilecek. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte ‘Bilim Kurulu’ tarafından değerlendirmeler yapılacak. Proje sahipleri aynı zamanda düzenlenen sergide fikirlerini Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarından temsilcilere tanıtma imkânı da bulacak.

“Özgün değere sahip fikri olan herkes için önemli bir fırsat sunuluyor”

Türkiye’nin bilim temelli kalkınma anlayışına katkı sunmayı hedeflediklerini belirten BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı’nın beşincisini gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesinin yanı sıra bu fikirleri ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulmasının hedeflendiği organizasyonda Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşümüne katkı sunuyoruz. Bu düşüncelerle bilimle yükselen ve teknoloji üreten bir ülke olma yolunda bizleri verdikleri destekler için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve iyi dilekleri ile katkıları dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.