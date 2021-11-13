Bartın Üniversitesi’nin 7/24 açık kütüphanelerinde öğrencilere çorba ikramı

Bartın Üniversitesinin 7 gün 24 saat açık tutulan kütüphanelerinde öğrencilere gece çorba ikramı yapılıyor.

Öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan Bartın Üniversitesinde, Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerinde yer alan kütüphaneleri 7 gün 24 açık tutuluyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphanelerde sınav dönemlerinde gece sıcak çorba ikramı yapılıyor. Sessiz ve nitelikli ortamlarda ders çalışılabildiği kütüphanelerin yurtlara yakın mesafede olması ise öğrencilere büyük avantaj sağlıyor.

Günde ortalama 6 bin öğrenci kütüphaneleri kullanıyor.

Güz dönemi ara sınavların öncesinde Ağdacı ve Kutlubey yerleşkelerindeki kütüphanelere binlerce öğrenci giriş yaptı. Sadece 13 Kasım 2021 günü Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesine 5 bin 354 kişi, Ağdacı Kütüphanesine ise 1.116 kişi giriş yaptı. Öğrencilerin sınav döneminde kütüphanelerine giriş sayısı ise günde ortalama 5 bin kişiyi buluyor.

“Öğrenci dostu bir üniversiteyiz”

Kütüphanede öğrencilerle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrenci dostu” bir üniversite olduklarını ve öğrencilere rahat ve nitelikli ortamlar sunmak için yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Rektör Uzun, “Öğrenci dostu bir üniversite olarak, tüm çalışmalarımızda öğrencilerimizin gelişimini önceliyoruz. Onların nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak için tüm akademik ve idari insan kaynağımızla durmadan çalışıyoruz. Kütüphanelerimizi 24 saat açık tutarak, rahat ve nitelikli ortamlarda öğrencilerimizin ders çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Kütüphanelerimizi dolduran öğrencilerimize gayretleri için teşekkür ediyor, kendilerine hayat boyu başarılar diliyorum” dedi.

“Bölgenin en büyük kütüphanesi öğrencilerimizi hizmetinde”

Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanesinin bölgenin en büyük ve nitelikli kütüphanesi olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesinde öğrencilerimiz ile birlikte tüm araştırmacılarımızın rahat ve nitelikli ortamlarda çalışmalarını yapmalarına imkân tanıyoruz. Bu kapsamda bölgemizin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanemiz de 90 bin basılı kitap ve 8 milyonu aşkın elektronik yayını kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca tek kişilik ya da grup çalışmalarının yapılacağı salonlar ve daha birçok imkânı öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimiz yararlanabiliyor” ifadelerini kullandı.