Bartın Üniversitesi’nde lisansüstü program sayısı 56’ya yükseldi

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bir doktora ve 2 yüksek lisans programının daha açılmasıyla lisansüstü program sayısı 56’ya yükseldi.

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde “Matematik Doktora Programı” ile “Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına yönelik teklif Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü. Böylece Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ndeki toplam program sayısı 56’ya yükselirken, yüksek lisans programlarının sayısı 46’ya, doktora programlarının sayısı ise 10’a çıkmış oldu.

Önümüzdeki akademik yılda ilk öğrencilerini alacak programların hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çabalarımız neticesinde büyük bir aile olarak gördüğümüz Üniversitemiz, her geçen gün büyüyor ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor.” dedi.

Rektör Uzun, üniversite bünyesindeki nitelikli bölüm ve programlarla eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek “Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz Üniversitemizde, yeni bölümlerimizde yetişecek nitelikli insan gücü ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği arttırmaya çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleriyle birlikte gösterilen gayretle önemli başarılara imza attığını ve tercih edilen bir üniversite olduğunun da altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimi her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için yoğun çaba sarf ediyor, öğrencilerimizi daha iyiye ulaşma ve bunu sürdürülebilir kılmak için teşvik ediyoruz. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin hedeflerine giden yolda kararlı adımlar atacak ve geleceğimize değer katmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle ’Yeni YÖK’ vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile birlikte her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.