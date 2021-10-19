Bartın Üniversitesi öğrencisi Kadir Karapınar, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kadir Karapınar, Düzce’de gerçekleştirilen İller Arası Halter Turnuvası’nda 89 kiloda altın madalya aldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Amatör Spor Haftası kapsamında organize ettiği İller Arası Halter Turnuvası sona erdi. 2 gün süren turnuvada farklı illerden 70 erkek ve 50 kız olmak üzere toplamda 120 sporcu mücadele etti. Turnuvada 89 kiloda yarışan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kadir Karapınar tüm rakiplerini geçerek şampiyon olmayı başardı.

Genç sporcuyu aldığı başarılardan dolayı kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sportif alandaki başarılarımızı her geçen gün arttırmanın gururunu yaşıyoruz. Genç sporcularımız aldığı başarılarla üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiği gibi Türk Sporunun geleceği için de umut veriyorlar. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılardan dolayı öğrencimiz Kadir Karapınar’ı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.