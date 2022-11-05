Ar-Ge Proje Pazarında önemli isimler katılımcılarla buluştu

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdiği 5. Ar-Ge Proje Pazarında Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşlarından isimler seminerlerde katılımcılarla buluştu.

Kutlubey Yerleşkesi İİBF-Eğitim Binasında düzenlenen festivalde ROKETSAN, HAVELSAN, TPAO, Merkim ve İlim Yayma Cemiyeti de kurdukları stantlarda katılımcılarla bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulundu. Etkinliklerde yer alan BARÜ öğrenci toplulukları ise Teknofest başta olmak üzere çeşitli yarışmalarda önemli dereceler elde ettikleri çalışmaları sergiledi.

Etkinliğin ilk günü İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun açılış dersi ile başladı.

Gün boyu devam eden seminerlerde TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara “TÜSEB Destek Programları”, TÜRKSAT Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörlüğünden Ahmet Şamil Yücel “TÜRKSAT Bünyesinde Yapılan Çalışmalar”, İlim Yayma Vakfı İlim Yayma Ödülleri Koordinatörü Bekir Turan “İlim Yayma Vakfı Lisansüstü Destek Programları” ve ROKETSAN Genel Müdürlük Teknik Müşaviri Utku Salih Tüzüner ise “Roket ve Füze Tasarımı, Geliştirilmesi ve Üretiminde Lider Kuruluş: ROKETSAN” başlıklı konuşmalarını yaptı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yarışmacılarla birlikte öğrenci ve akademisyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde, konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.

5. Ar-Ge Proje Pazarı çerçevesinde “Türk-İslam Bilim İnsanları Posterleri Sergisi”nin açılışı da gerçekleştirildi. Sergide, modern kimyanın kurucusu Câbir bin Hayyân’dan, Avrupalılara ilham veren Farabi’ye, çağları aşan deha El-Bîrûnî’ye, sibernetiğin kurucusu El-Cezerî’den, bilginin amirali Pîrî Reis’e, İslam, Bilim Tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin’e ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’a kadar 30 Türk-İslam bilim insanının ilham veren hayat hikayeleri, bilime ve insanlığa sunduğu katkıların anlatıldığı ve önemli eserlerinin aktarıldığı posterlere yer verildi.

Gün boyunca açık kalan sergide, BARÜ İslami İlimler Fakültesinden Öğr. Gör. Muhammed Türe ile öğrencilerin gerçekleştirdiği müzik dinletisi ise büyük beğeni topladı.