Ahıskalı Türkler Şuşa’da

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Başkanlığındaki DATÜB heyeti anım gününde Azerbaycan tarafından işgalden kurtarılan Şuşa’ya gitti.

Genel Başkan Kassanov, Azerbaycan Ordusu tarafından 44 gün süren savaş ile işgalden kurtarılan Karabağ’a giderek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Kültür Başkenti" ilan edilen kadim şehir Şuşa’yı ziyaret etti.

Kassanov, Şuşa’da yaptığı açıklamada’’ 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan ve 44 gün devam süren, vatan topraklarının işgalden kurtarılması zamanı kahramanca şehit olan kahramanlarımız rahmetle anıyor, canlarını vatan toprağı için feda eden gazilerimize ise uzun ömür can sağlığı arzuluyoruz’’ dedi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Karabağ için Ahıskalı Türkler olarak çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Ziyatdin Kasaanov’a Şuşa ziyaretinde DATÜB’ün üst düzey yöneticileri de eşlik etti.