Zorlu Maçın Galibi Büyükşehir Oldu

Süper Amatör Lig B grubunda haftanın maçında Balya Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Balya İlçe stadında karşı karşıya geldiler.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçta gülen taraf 4-2’lik skorla konuk ekip Balıkesir Büyükşehir Belediyespor oldu. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği maça Balıkesir Amatör Spor camiasının önemli isimleri de takip etti.

Maça adeta golle başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor henüz 1.dakikada Cenker Güngören’in golüyle 1-0 öne geçti. Gole hızlı reaksiyon veren Balya Belediyespor golcüsü Cengiz Başkır ile 10.dakikada durumu eşitledi. 34.dakikada konuk ekip Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Mert Aniş ile yeniden üstünlük sayısını buldu. Devrenin son bölümünde kazanılan köşe vuruşunda Suat Akman kaydettiği golle takımına bir kez daha beraberliği getirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 49’da Yasin Dağlı ile bir kez daha öne geçti. Golden sonra baskı kuran Balya Belediyespor aradığı golü bulamadıkça arkada boşluklar vermeye başladı. 78.dakikada Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kontra atakta Muharrem Emre Güler ile farkı 2’ye çıkararak maçı 4-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde yaşanılan gerginlik tatsız görüntülere yol açsa da olaylar büyümeden yatıştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Balya Belediyespor ise 7 puanda kaldı.

STAT: Balya İlçe Stadı

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Fırat Can, Ardahan Işık

BALYA BELEDİYESPOR: Yusuf Fatih Kulet, Suat Akman, Emre Baştepe, Erkan Özalay, Melih Mercan, Gökhan Dilber, Oğuzhan Akgün, Orhan Sarıbatur, Cengiz Başkır, Emre Akkaş, Ekrem Öğüt

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR : Muhammet Şirin, Kamil Akuç, Enes Başkurt, Bora Onay Ergin, Yasin Dağlı, Muharrem Emre Güler, Yusuf Gökbak, Cenker Güngören, Alperen Günaydın, Mert Aniş, Ramazan Nisan

GOLLER: Dk 10 Cengiz Başkır, Dk 45+2 Suat Akman (Balya Belediyespor), Dk 1 Cenker Güngören, Dk 34 Mert Aniş, Dk 49 Yasin Dağlı, Dk 78 Muharrem Emre Güler (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)