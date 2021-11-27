Ziraat Odası Başkanı’nda ‘şeker yok’ iddiasına tepki

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök, “piyasada şeker yok” iddialarına tepki göstererek, “Sadece Susurluk Şeker Fabrikası deposunda 38 bin ton şeker var. Kıtlık var algısı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermeyelim” dedi.

Susurluk Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök, şeker üzerinden piyasada olumsuz algı oluşturulmasını eleştirdi. Gürkök, iddialara tepki gösterirken, stokçuların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine dikkat çekti. “Piyasada şeker yok algısı” oluşturan stokçuların zam üstüne zam yaparak durumu fırsatçılığa çevirdiklerini dile getiren Gürkök, “Biz bu oyunu 80’li yıllarda görmüştük” diye konuştu.

Susurluk Şeker Fabrikası deposunda 38 bin ton şeker olduğu bilgisini paylaşan Gürkök, ülkede şeker sıkıntısı olmadığının en büyük göstergesinin fabrika deposundaki şeker stoku olduğunu ifade etti. Susurluk Şeker Fabrikası’nda günlük 6 bin ton pancar işlendiğini kaydeden Gürkök, işlenen pancardan ise 900 ile bin ton arasında şeker üretildiğini söyledi. 2021 kampanya döneminde sadece Susurluk’ta 75 bin ton şeker üretimi yapılacağının altını çizen Gürkök, kriz çığırtkanlığı yapanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Başkan Gürkök, vergi levhası olan herkesin Susurluk Şeker Fabrikası’ndan çuvalı 265 TL’den şeker alabildiğini de sözlerine ekledi.

Susurluk Şeker Fabrikası’nın 7-8 yıl atıl durumda kaldıktan sonra bölgedeki ziraat odalarıyla birlikte fabrikanın tekrar çalıştırılması konusunda mücadele verdiklerine dikkat çeken Gürkök, fabrikanın ülke ekonomisine yıllık ortalama 1 milyar TL katkıyla, tekrar çalışamaz diyenleri mahcup ettiğini söyledi. Vatandaşın yağ ve şeker konusun içinin rahat olması gerektiğinin önemle altını çizen Başkan Gürkök, “Vatandaşlarımız panikle hareket edip, stokçuların ekmeğine yağ sürmesin. İşin üretim kısmında olan çiftçiler olarak bizler üretmeye devam edeceğiz” dedi.