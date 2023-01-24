Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Meslek Yüksek Okulu’ndan Edremit Ticaret Odası’na ziyaret

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin’e ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Öncül Abacıgil, Edremit Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Öncül Abacıgil, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin’i ziyaret etti. Ziyaret esnasında Enstitüde sürdürülen çalışmalar ve Edremit Ticaret Odası ile zeytincilik konusunda yapılması planlanan ortak çalışmalar görüşüldü. Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Öncül Abacıgil okulda öğrenciler tarafından üretimi yapılan Okumuş Zeytinyağı’ndan Başkan Çetin’e hediye etti.