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Veysel Sapan Bandırmaspor’da

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor 2021-22 futbol sezonu için dış transferde atağa kalktı. Bordo-beyazlılar genç Kaleci Veysel Sapan’ı da renklerine bağladı

BALIKESİR 09.06.2021, 17:05
Veysel Sapan Bandırmaspor’da

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor 2021-22 futbol sezonu için dış transferde atağa kalktı. Bordo-beyazlılar genç Kaleci Veysel Sapan’ı da renklerine bağladı

2021-2022 futbol sezonunda yeni bir yapılanma içine giren Bandırmaspor Karacabey Belediyespor’dan kaleci Veysel Sapan ile anlaştı. Karacabey Belediyespor’da çok başarılı bir sezon geçiren 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Veysel Sapan sırasıyla Kahramanmaraş, Karagümrük, Bayrampaşa ve Karacabey Belediye takımlarında forma giydi.
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