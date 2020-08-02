Vali Şıldak’tan “tedbirli olalım” uyarısı
BALIKESİR VALİSİ HASAN ŞILDAK, BAYRAMI SAHİL BÖLGELERİNDE GEÇİREN VATANDAŞLARA SESLENEREK KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN TEDBİRLERE HASSASİYET GÖSTERMELERİNİ İSTEDİ.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bayramı sahil bölgelerinde geçiren vatandaşlara seslenerek korona virüse karşı alınan tedbirlere hassasiyet göstermelerini istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bayram tatilini sahillerde geçiren vatandaşlara yönelik yaptığı “Birinci dalga sahillere indi, tatilde dikkatli olalım” uyarısı üzerine Vali Hasan Şıldak, özellikle yaz aylarında insan hareketliliği ve yoğunluğunun arttığı sahil bölgelerindeki bütün vatandaşları, bu önemli günlerde tedbirlere uyma noktasında daha çok hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı.
Mesafe ve maske kuralının ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, “Toplum sağlığı her türlü bireysel davranıştan daha değerlidir” diyerek vatandaşlardan tedbirli olunmasını istedi.
|İmsak
|04:10
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25