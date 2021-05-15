Vali Şıldak, sokak hayvanlarını besledi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tarafından oluşturulan özel ekip, sokak hayvanlarının beslenmelerini aksatmadan gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Vali Şıldak Değirmen Boğazı Tabiat Parkında sokak hayvanları ve su birikintisinde bulunan ördekleri besledi.

Sokak Hayvanları Koruma ve Besleme Grubu; Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesiyle, İlin her noktasında gerçekleştirilen beslenme faaliyetlerine bayramda da hız kesmeden devam etti. Besleme faaliyetlerinin Değirmen Boğazı Tabiat Parkında gerçekleştirilen bugünkü etkinliklerine Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Tuncay Dönmez, Emniyet ve Jandarma’ya bağlı HAYDİ (Hayvan, Çevre ve Doğa Koruma Timi) ekipleri ile birlikte Vali Hasan Şıldak da katıldı.

Değirmen Boğazı Tabiat Parkında bulunan hayvanları besleyen Vali Şıldak, onları severek yakından ilgilendi.

Valilik bünyesinde kurulan yeni ekip, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Emniyet ve Jandarma Birimleriyle birlikte ortak çalışma yürütüyor. Vali Hasan Şıldak, bu konuda hem kamu kurumlarının işbirliğini arttırmayı, hem de kurumlarda ve vatandaşlarda hayvanlara karşı farkındalık ve duyarlılığı yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bugünkü etkinlik vesilesiyle bu alanda gayret gösteren personelle de bayramlaşma fırsatı bulduğunu belirten Vali Şıldak, İlimizde sokak hayvanları konusunda çalışma yürüten bütün kamu kuruluşları ve belediyelerin bu çalışmalarını koordine edeceklerini ve daha ileri seviyeye taşıyacaklarını dile getirdi.