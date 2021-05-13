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Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran’ın 103 yaşındaki annesi Pakize Başaran, Covid-19 şüphesiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BALIKESİR 13.05.2021, 18:28
Ünlü Yönetmenin annesi hastaneye kaldırıldı

Ünlü Yönetmen Tunç Başaran’ın 103 yaşındaki annesi Pakize Başaran, Covid-19 şüphesiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden Ünlü Yönetmen Tunç Başaran ve oyuncu Meriç Başaran’ın annesi 103 yaşındaki Yazar Pakize Başaran, Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yazar Başaran’ın test sonuçlarının negatif çıktığı, genel durumu iyiye giden Başaran’ın takip ve tedavisinin hastanede devam edildiği öğrenildi.
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