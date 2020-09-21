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Ülkücü gençlerden esnafa siftah parası

ÜLKÜCÜ GENÇLERDEN ESNAFA SİFTAH PARASI

BALIKESİR 21.09.2020, 13:19
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Ülkücü gençlerden esnafa siftah parası

Balıkesir’de Ülkü Ocaklarına bağlı gençler sabahın ilk ışıklarıyla beraber sabah işyerini açan esnafa ’Ahilik Dua’sına eklenmiş siftah parası dağıttılar. Ülkü Ocaklı gençler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte esnafa Ahilik haftası nedeniyle siftah parası iliştirilmiş ’Ahilik Duası’ dağıttılar.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan öncülüğünde ocak mensubu gençlerle birlikte sabahın ilk ışıklarında başlatılan faaliyet kapsamında, sabah erken saatte dükkanını açan esnaftan olumlu tepkiler alan ve yeni tür korona virüs (covid-19) pandemi sürecinde çok zorlanan esnaf için ülkü ocaklı gençlerin bu duyarlılığı takdir topladı.

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Ahilik haftası münasebetiyle sabah namazı akabinde esnaflarımıza siftah parası ve ahilik duasının dağıtımını gerçekleştirdik. Helal yoldan alın teriyle rızıklarını çıkaran esnafımıza Allahü teala bereketli ve hayırlı işler versin. Bu yaptığımız faaliyetle, unutulmaya yüz tutmuş siftah parası geleneğini yaşatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

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