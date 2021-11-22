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Torununu okutan kadın kahveciye destek yağıyor

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde öğrenci torununu okutmak için 10 yıl önce kiraladığı kahvehanenin işletmeciliğini yapan 64 yaşındaki Sevgi Cankurt’a destek yağdı.

BALIKESİR 22.11.2021, 09:25
Torununu okutan kadın kahveciye destek yağıyor

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde öğrenci torununu okutmak için 10 yıl önce kiraladığı kahvehanenin işletmeciliğini yapan 64 yaşındaki Sevgi Cankurt’a destek yağdı.

Cankurt’un kahvehanesinin boyanması için çağrıda bulunmasının ardından Kent Konseyi kahvehanenin boyasını yaptırdı. Boya ile sınırlı kalmayan Kent Konseyi, kahvehaneye çay ocağı, çay bardağı gibi işyerinin temel ihtiyaçlarından oluşan hediyelerini Sevgi Cankurt’ a teslim ettiler. Hediyeleri alan ve ne söyleyeceğini şaşıran kahvehane İşletmecisi Cankurt, "Bir ay önce Bandırma Kent Konseyinden Kadınlar kolu Başkanımız geldi. Allah razı olsun benim kahvenin bütün ihtiyaçlarını karşıladılar. Boyasını badanasını yaptırdılar. Çay bardağı, çay ocağına varana kadar bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Buraya çok gelenler oldu, birinden de fayda görmedim. Boş geldiler boş gittiler. Sadece beni konuşturdular. Allah razı olsun Bandırma’nın kent Konseyinden. Derdimi dinlediler her şeyimi anında getirdiler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Başkanı Dilek Karaslan da, "Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Sevgi ablamız Manyas Dereköy’de ziyaret ettik. Bir takım ihtiyaçlarının olduğunu öğrendik. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen Sevgi ablamız onurla tebrik ediyoruz. Buradan kazandıkları ile de öğrenci okuttuğunu, çocuklara baktığını öğrendik. Türkiye’ deki bütün kadınlara ilham olacağını düşünüyorum. Kadınların güçsüz olmadığını dayanışma ile daha nasıl güçlü olduğunu gördük. Kent Konseyi ile dayanışma içinde dayanışma içinde olan arkadaşlarımızla kendisine bir kaç yardımda bulunduk. Güçlü kadın güçlü toplum diyoruz" diye konuştu.

Bandırma bölgesinde bu tür taleplere karşılık vermeye çalışacaklarını belirten Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat da "Bugün Manyas Dereköy’ deyiz. Bandırma Kent Konseyinin bir görevi, sorumluluğu da bölgemizdeki unutulmuş meslekleri, bununla birlikte ayakları üzerinde duran küçükte olsa işletmeleri gündeme getirmektir. Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuzdur. Bu noktada Sevgi ablamıza destek olmaya çalıştık. Bu konuda bizlere gelecek talep olursa, yada gündeme gelmesini istedikleri nokta olursa, Elimizden geleni yapmaya hazırız. Bölgemizde ayakta durmaya çalışan tek başına mücadele etmeye çalışan emekçilerimizin yanındayız. Sadece Sevgi ablamız değil, aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş meslekleri de gün yüzüne çıkarmak bizim bir görev ve sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da bu tür çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Aldıkları hediyeler karşısında duygulanan Sevgi Cankurt, piknik tüpü ile demediği çayları Kent Konseyi ekibine ikram etmeyi de unutmadı.

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