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Susurluk’ta trafik kazası 5 yaralı

Balıkesir-Bursa karayolunun Demirkapı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 5 kişi yaralandı.

BALIKESİR 17.07.2021, 17:52
Susurluk’ta trafik kazası 5 yaralı
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Balıkesir-Bursa karayolunun Demirkapı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 ağır 5 kişi yaralandı.

Balıkesir Bursa Kara Yolu Bursa istikameti Susurluk Demirkapı Varan Dinlenme Tesislerin mevkiinde ki kavşakta meydana gelen trafik kazasında 10 V 3327 plakalı saman yüklü traktör ile 34 ZG 3232 plakalı aracın karıştığı kazada araçta bulunan 4 kişiden araç şoförü A.G, U.Ş. ve S.G. hafif yaralı, eşi R.G ağır yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi. Traktör sürücüsü B.M. hafif yaralı olarak ayakta tedavi oldu. Susurluk itfaiye ekipleri yolu kısa sürede temizleyerek, yolu trafiğe açtılar. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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