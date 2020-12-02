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Sındırgı’da 30 litre kaçak içki yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ederek satan şahsı yakaladı.

BALIKESİR 02.12.2020, 00:37
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Sındırgı’da 30 litre kaçak içki yakalandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ederek satan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Sındırgı ilçesinde kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen E.Ç. isimli şahsa ait araçta ve evde yapılan aramada, 30 litre kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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