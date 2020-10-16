banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Savaştepe’de EBA destek noktası kuruldu

SAVAŞTEPE'DE EBA DESTEK NOKTASI KURULDU

BALIKESİR 16.10.2020, 17:54
1
Savaştepe’de EBA destek noktası kuruldu

Savaştepe’de Gençlik Merkezi faaliyetleri ile spor faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, internete erişimi olmayan çocuk ve gençler için de gençlik merkezinde bulunan bilgisayar atölyesi EBA sınıfına dönüştürüldü.

Savaştepe Gençlik Merkezi, sosyal mesafeye dikkat ederek sınırlı sayıda genci ağırlıyor. EBA’ya girmekte sorun yaşayan, internete erişimi olmayan çocuk ve gençler için de gençlik merkezinde bulunan bilgisayar atölyesi EBA sınıfına dönüştürüldü. Covid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında Savaştepe Gençlik Merkezi de EBA destek noktası oldu.

Gençlik ve Spor il Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Savaştepe Gençlik Merkezi’nde gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle buluştu. Ardından futbol sahasında güreş antrenmanları yapan sporcularla sohbet etti. İlçe genelinde yürütülecek projeler için tesislerde ve alanlarda incelemelerde bulundu. İl Müdürü Arıcıoğlu, “Balıkesir’de bulunan 8 Gençlik Merkezimizi uzaktan eğitim döneminde ‘EBA erişim noktaları’ olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor. Spor ve sanat faaliyetleri gençlerimizi bağımlılıklardan korumanın en güzel yolu. Hepsi birbirinden değerli pırıl pırıl gençlerimizi aydınlık bir geleceğe hazırlamak, onları geliştirmek öncelikli hedefimiz. Gençlik merkezlerimiz yıl boyu verilen eğitimlerle, çalışmalarla gençlerimizin geleceğine ışık tutmakta. Gönüllü gençlerimiz ve gençlik liderlerimiz öncülüğünde daha çok gencimizi merkezlerimizde görmek istiyoruz. Bu vesile ile Savaştepe ilçemizde önemli çalışmalara imza atan Gençlik Merkezimizde eğitim gören çocuk ve gençlerimize sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2