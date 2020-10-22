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RH Bandırmaspor’da Erkan Sözeri dönemi

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN BANDIRMASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE ERKAN SÖZERİ GETİRİLDİ.

BALIKESİR 22.10.2020, 17:52
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RH Bandırmaspor’da Erkan Sözeri dönemi

TFF 1. Lig Ekiplerinden Bandırmaspor’da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

TFF 1. Lig Ekiplerinden Bandırmaspor’da Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi ardından bu göreve Erkan Sözeri getirildi. Kulübün resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Erkan Sözeri ve ekibi ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Hocamız ve ekibi bu akşam yapılacak idmanda takımımızın başında olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, hocamıza Royal Hastanesi Bandırmaspor kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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