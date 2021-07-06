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Polisten 23 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri ’Huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş uygulamasında 15 aranan şahsı gözaltına aldı. Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 06.07.2021, 12:39
Polisten 23 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri ’Huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş uygulamasında 15 aranan şahsı gözaltına aldı. Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Sındırgı İlçelerinde 05.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 15 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 05.07.2021 tarihlerinde il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 8 şüpheli şahıs alınırken, 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 25 adet sentetik ecza hap, 8,23 gram metamfetamin ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
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