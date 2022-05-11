Özel çocuklar gönüllerince eğlendi

Erdek’te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Gönüllerince eğlenen özel çocuklar davul ve darbuka çaldılar.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği öğrencileri tarafından gösteriler yapıldı. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve protokol özel çocuklar ile birlikte oynayarak heyecanlarına ortak oldular. Gönüllerince eğlenen özel çocuklar davul ve darbuka çaldılar.

Diğer yandan Cumhuriyet Meydanı’na kurulan stantta bulunan özel çocukların yapmış olduğu hediyelik eşyalar protokol tarafından Engelliler Derneği’ne destek olmak amacıyla satın alındı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Belediye Başkanı Burhan Karışık, Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.