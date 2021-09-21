banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Oyuncu Tezeren’den yerel medyaya destek

Erdek yayımlanan Yeni Erdek Gazetesi, 46’ıncı yayın yılını tamamlayarak 47 yaşına bastı. Yeşilçam’ın ünlü ismi Oyuncu Erol Tezeren, gazeteye yaptığı ziyaretle başarılar diledi.

BALIKESİR 21.09.2021, 15:41
Oyuncu Tezeren’den yerel medyaya destek

Erdek yayımlanan Yeni Erdek Gazetesi, 46’ıncı yayın yılını tamamlayarak 47 yaşına bastı. Yeşilçam’ın ünlü ismi Oyuncu Erol Tezeren, gazeteye yaptığı ziyaretle başarılar diledi.

Yeni Erdek Gazetesi’nin yeni yayın yılına başlaması dolayısıyla gazetenin idari binasına gelen, Yeşilçam’ın deneyimli karakter oyuncularından Erol Tezeren ile birlikte yaş günü pastası kesildi.

Tezeren, yıllardır gazetenin yayınlarını yakından izlediğini belirterek, “Yıllardır dürüst, tarafsız, basın ilkeleri ve ahlakı doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz yayınlarınızı beğeniyle izliyorum. Bundan sonraki yayın yaşamınızda başarılarınızın sürmesini diliyorum” dedi.

Gazetenin sahibi Mehmet Ertan ve gazetemiz yazı ailesinden Tuncay Ertan, dededen toruna yayın yaşamını sürdürmenin mutluluğu içinde olduklarını vurgularken, gazetenin yazarlarından Önder Balıkçı ise 47 yayın yılına da ilk günün heyecanı içinde girdiklerini belirtti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0