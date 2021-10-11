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Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

BALIKESİR 11.10.2021, 18:23
Ormanlık alanda başlayan yangın büyümeden söndürüldü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi kırsalında alevleri fark eden vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Tepeköy’de bulunan yangın tankeri ile ilk müdahale yapılan yangına daha sonra Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile çam ağaçlarına ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında 6 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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