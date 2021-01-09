Minik Ulus’un tek dileği kalp nakli

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan 3,5 yaşındaki Ulus Umut, kalp nakli olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Kalbi yüzde 20 çalışan 3,5 yaşındaki Ulus Umut, kalp nakli olacağı günü bekliyor. Kullandığı ilaçlar yüzünden karaciğerinde büyüme meydana gelen minik Ulus, organ yetmezliğiyle de karşı karşıya. 8 yaşındaki çocukları Kadirhan’ı beş yıl önce kalp krizinden kaybeden, 3,5 yaşındaki çocukları da kalp rahatsızlığına yakalanan Umut ailesinin tek umudu organ bağışı. Anne Dilek Umut, “Bir çocuğumu kaybettim Ulus’u kaybetmek istemiyorum” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Servisi’nde tedavi gören Ulus, 6 yaşından küçük olduğu için yapay kalp cihazına bağlanamıyor. Hastanedeki odasını oyun salonuna çevirip annesi ve ablasıyla birlikte oyunlar oynayan Umut, 3,5 yıldır kalp nakli bekliyor. Ulus’un durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten anne Dilek Umut, “Ulus’un kalbi bir yetişkinin kalbinden büyük. Bu rahatsızlığı nedeniyle çok fazla ilaç kullanıyor. Doktorları karaciğerinde büyüme meydana geldiğini söylüyor. Kalp rahatsızlığının yanında her geçen gün organ yetmezliğine doğru gidiyor” diye konuştu.