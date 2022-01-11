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Mesleki eğitim merkezini ziyaret ettiler
Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Havran Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
BALIKESİR 11.01.2022, 09:07
Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Havran Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Kurum Müdürü Cevdet Kaya’dan kurumla ilgi bilgi alan Kaymakam Özderin 9.sınıfta öğrenim gören öğrencilerle mesleki çalışmaları hakkında sohbet etti. Kurumdaki eğitim öğretim çalışmaları, mesleki çalışmalar ve kurumun yeni binasının onarımı hakkında değerlendirmeler yapılıp fikir alış verişinde bulunuldu.