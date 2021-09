Mehmetalioğlu: “Çarşafı zincire vuranları ve ezana saygısızlık edenleri şiddetle kınıyoruz”

ADİL-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Mehmetalioğlu, “Çarşafı zincire vuranlar ile ezana saygısızlık içeren bu tür kin ve nefret dolu programları organize edenleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Balıkesir’in bazı ilçelerinde kurtuluş günlerinde gerçekleştirilen organizasyonlarda yaşanan üzücü olayların ardında sivil toplum kuruluşları tepkilerini basın açıklamaları ile vermeye devam ediyor. ADİL-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı açıklamada, çağdaşlık kisvesi altında gerici ve yobazların harekete geçtiğini ifade ederek, “Özellikle son yıllarda çıplaklığı medeniyet ve çağdaşlık sanan bazı gerici ve yobaz taifenin düşmandan kurtuluş günlerini vesile ederek çarşaf üzerinden İslam’a saldırı eylemlerinin yoğunlaştığına şahit olmaktayız. Bunun en son örneği, Edremit ve Bigadiç’te iffet ve cesaretin göstergesi, birçok Müslüman hanımefendilerin giydiği, milyonlarca hanımefendinin de giyemediği halde saygı gösterdiği çarşafa zincir vurarak, çarşaf üzerinden İslam’a saldırı yaparak, Havran’da ise yatsı ezanı okunurken dansöz oynatarak İslamiyet’e olan kin ve nefretlerini bu şekilde açığa çıkartmış olmalarıdır” dedi.

Hiç kimsenin başkasının hayat tarzına müdahale etmeye hakkı olmadığını ifade eden Mehmetalioğlu, “Bu ülkede huzur içinde yaşamamız için her türlü nimet ve her imkanı yüce Rabbimiz bize bahşetmiştir. En büyük medeniyet, sevgili Peygamberimizin Mekke’yi, Fatih Sultan Mehmet atamızın da İstanbul’u fethettikten sonra yaptığı gibi birlikte yaşama kuralları gereğince, farklı da olsa inanç, düşünce ve hayat tarzına ahlaki çerçeveler dahilinde saygı duymaktır. Biz kimsenin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin de çarşaflı ve tesettürlü analarımızın, eşlerimizin ve bacılarımızın hayat tarzına her ne gerekçeyle olursa olsun saygısızlık etmesini kabul etmiyor ve reddediyoruz” diye konuştu.

ADİL-SEN Genel Başkan Yardımcısı ve Fahri Genel Başkanı Ahmet Mehmetalioğlu, yaşanan olaylarla ilgili basın huzurunda suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, “Buna binaen şimdilik kaydıyla çarşafı zincire vuranlarla, ezana saygısızlık içeren bu tür kin ve nefret dolu programları organize edenleri şiddetle kınıyor, bu hukuksuzluklarının ve saygısızlıklarının hesabını yargı önünde vermeleri için savcıları göreve davet ediyoruz. Bunu, siz aziz milletimize, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.