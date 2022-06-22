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Marmaris yangınına Bandırma’dan destek

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün yardım çağrısına cevap veren Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği 19 kişilik ekibiyle yola çıktı.

BALIKESİR 22.06.2022, 22:57
Marmaris yangınına Bandırma’dan destek

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünün yardım çağrısına cevap veren Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği 19 kişilik ekibiyle yola çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. 19 kişilik Bandırma 911 Arama Kurtarma Ekibi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin araç tahsisi ile birlikte yola çıktılar.

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