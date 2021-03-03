Manyas’ta polis denetimlerini arttırdı

Balıkesir’in yapılan açıklamada Kovid-19 yüksek riskli 10 il arasında olması Manyas’ta ekipler denetimleri yoğunlaştırdı.

Manyas’ta esnaf normal sürece geçiş beklerken, vaka sayılarının il genelinde yüksek olması normal sürece geçişi de engelledi. Emniyet Amirliği ekipleri de ilçe merkezinde sürekli devriye gezerek kural ihlalinde bulunan vatandaşları uyarıyor, maskesiz olanlara ise para cezası uygulanıyor. Yeterli personele sahip olmamalarına rağmen, kovid-19 ile mücadelelerini sürdüren Emniyet Amirliği denetimlerin yoğun şekilde süreceğini belirttiler.