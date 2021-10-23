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Manyas’ta pazara girişte maske ve Hes kontrolü

Manyas İlçe pazarının kurulduğu bugün İlçe Emniyet Amirliği ekipleri girişlere bariyer koyarak, maske ve Hes kodu sorgulaması yaptılar. Maskesiz hiçbir vatandaşı Pazar alanına almayan emniyet güçleri, ayni duyarlılığı HES kodu kontrolünde de gösterdiler. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, “İlçemiz de aşılama oranları iyi durumda il genelinde 5. sıradayız, bu bizim için sevindirici bir durum, ancak tedbirlere uyulmakta bir gevşeklik yaşandığına tanık oluyoruz. Aşı olmayanların da bir an önce sağlık kuruluşlarımız da aşılarını yapmalarını istiyorum. İlçe pazarımızda da yoğunluk yaşandığı için emniyet güçlerimiz ve jandarmamız Hes kodu kontrolü ve maske kontrolü ile bariyerlerden pazar alanının içerisine alıyorlar. Ben kurallara uyan ve aşılarını yaptıran ilçe halkıma teşekkür ediyor ve bu konuda rehavete düşmemelerini rica ediyorum.”

BALIKESİR 23.10.2021, 16:32
Manyas’ta pazara girişte maske ve Hes kontrolü

Manyas İlçe pazarının kurulduğu bugün İlçe Emniyet Amirliği ekipleri girişlere bariyer koyarak, maske ve Hes kodu sorgulaması yaptılar. Maskesiz hiçbir vatandaşı Pazar alanına almayan emniyet güçleri, ayni duyarlılığı HES kodu kontrolünde de gösterdiler. Manyas Kaymakamı Koray Çelik, “İlçemiz de aşılama oranları iyi durumda il genelinde 5. sıradayız, bu bizim için sevindirici bir durum, ancak tedbirlere uyulmakta bir gevşeklik yaşandığına tanık oluyoruz. Aşı olmayanların da bir an önce sağlık kuruluşlarımız da aşılarını yapmalarını istiyorum. İlçe pazarımızda da yoğunluk yaşandığı için emniyet güçlerimiz ve jandarmamız Hes kodu kontrolü ve maske kontrolü ile bariyerlerden pazar alanının içerisine alıyorlar. Ben kurallara uyan ve aşılarını yaptıran ilçe halkıma teşekkür ediyor ve bu konuda rehavete düşmemelerini rica ediyorum.”

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