Manyas’ta pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı

Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Manyas Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan pandemi değerlendirme toplantısına Belediye Başkanı Tancan Barçin, ilgili kurum amirleri ile Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri katıldılar. İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Vakitsayan’ın bilgilendirmesi sonrası yapılan değerlendirmede Kaymakam Fatih Yıldız, yüz yüze eğitim yapılan okullar da vakalara rastlanmadığı için Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir’den alınan önlemler hakkında bilgi alarak teşekkür etti. Kaymakam Fatih Yıldız, " Vatandaşlarımız kapalı alanlarda mümkün olduğunca bulunmasın, bunun dışında ev ziyaretleri, ve değişik türde toplantıları bulaşıcı riskini arttırıyor. Kolluk kuvvetlerimiz bu konuda hassasiyetle çalışıyorlar ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ama birlikte kurallara uyarsak bunun üstesinden geliriz ve bir an önce de risk seviyemiz düşecektir" dedi.